Covid: in Lombardia 806 nuovi casi e 4 decessi

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Sono 806 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 39.232 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 2% (ieri 1,6%). Sale anche il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari (247, +10), mentre rimane stabile il numero dei ricoverati nel reparto di terapia intensiva (32). Sono 4 le persone decedute a causa del virus, per un totale di 33.834 vittime dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, la più colpita è Milano con 219 contagi di cui 95 a Milano città, Brescia 75, Varese 139, Bergamo 68, Monza e Brianza 89, Mantova 27, Como 54, Pavia 22, Lodi 31, Cremona 28, Lecco 13, Sondrio 7. (ANSA).