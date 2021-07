A Milano monumento per le vittime del Covid al Cimitero Maggiore

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Il Comune di Milano ha commemorato le vittime del Covid con una cerimonia al Campo 87 del Cimitero Maggiore dove, durante il primo periodo della pandemia, hanno trovato sepoltura i cittadini che in quel momento erano soli o di cui i parenti erano impossibilitati ad occuparsi perché in isolamento o malati. Nel corso della commemorazione è stato inaugurato un monumento a loro dedicato che raffigura un angelo e con l'epigrafe: "Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo".

"Il Campo 87 del Cimitero Maggiore è uno dei luoghi simbolo del dramma del Covid nella nostra città. - ha commentato il sindaco, Giuseppe Sala - Come molti luoghi di sepoltura sorti ovunque nel mondo, è stato creato durante la pandemia per l'esigenza di garantire un riposo dignitoso alle persone i cui familiari erano lontani o impossibilitati a dare indicazioni sulle esequie dei propri cari. Un anno fa avevamo detto che il nostro intento era quello di renderlo un luogo di memoria e di pace. Il monumento che abbiamo posato e la targa che abbiamo svelato oggi, insieme ad alcuni familiari, saranno per sempre in ricordo di tutti coloro che non ci sono più e in particolare delle persone attorno alle quali Milano ha saputo farsi famiglia".

Sala ha ricordato che a Milano ci sono stati 6500 decessi per Covid, "da un certo punto di vista tutti sappiamo che Milano in quella fase poteva crollare, fa impressione e non ne siamo ancora usciti, non abbiamo alcuna certezza se non che il vaccino è l'unica possibilità". Sono 128 le persone che hanno trovato sepoltura al Campo 87 del Cimitero Maggiore e che sono morti da marzo 2020 a maggio 2020, nel primo periodo della pandemia. "E' uno spazio che rimarrà nella storia di Milano e credo che alla fine abbiamo veramente dato, in un momento così difficile, una degna sepoltura a persone che rischiavano di non averla", ha concluso Sala. (ANSA).