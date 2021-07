Ucciso in piazza: Adriatici 3 ore da gip

(ANSA) - PAVIA, 23 LUG - L'assessore alla Sicurezza, autosospeso, del Comune di Voghera Massimo Adriatici ha risposto per circa tre ore alle domande del gip di Pavia che deve valutare se confermare a suo carico gli arresti domiciliari per la morte di Youns El Boussettaoui ucciso da un colpo della sua pistola martedì sera.

L'esponente leghista si è allontanato a bordo di un'auto in compagnia dei suoi legali. (ANSA).



La Procura di Pavia ha nominato un ingegnere informatico come consulente per migliorare la qualità del video agli atti dell'inchiesta che riprende la colluttazione tra l'assessore Massimo Adriatici e Youns El Boussettaoui il cittadino marocchino di 38 anni ucciso da un colpo di pistola sparato dall'uomo politico martedì sera in una piazza di Voghera. Da una prima analisi sarebbero già emersi elementi utili per ricostruire l'accaduto. Nei prossimi giorni giungeranno i risultati degli esami tossicologici sia sull'assessore sia sul corpo del trentottenne.