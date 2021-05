Aggredisce la ex e l'accoltella davanti ai figli, arrestato

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Non accettava la fine della relazione con una trentottenne e con la scusa di tornare a prendere alcune sue cose ieri un uomo del Salvador di 56 anni si è presentato a casa della donna.

Lei è scesa in strada, in via Procaccini a Milano, dove è iniziata una discussione, con spintoni continuata in casa. Qui il figlio più giovane della donna, un diciassettenne (l'altro figlio ha 23 anni), ha cercato di difenderla mettendosi fra i due proprio mentre il salvadoriano ha fatto per accoltellarla.

La donna è rimasta così ferita di striscio. Il figlio ha poi avvisato la polizia che ha rintracciato l'aggressore e lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla presenza di un minore. (ANSA).