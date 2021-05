Mostre:a Citylife "L'amor che move il sole e l'altre stelle"

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Un percorso di parole, fotografie, video, suoni e luci alla scoperta della Divina Commedia, attraverso undici opere d'autore esposte nel parco di CityLife di Milano fino al 30 giugno: è la mostra a cielo aperto "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con opere di Michelangelo Pistoletto, Roberto Cacciapaglia, il grande fotografo recentemente scomparso Giovanni Gastel, Michela Lucenti, Alice Padovani, Alice Ronchi, Marco Nereo Rotelli, Patrick Tuttofuoco, Velasco Vitali.

La mostra è stata inaugurata oggi, in occasione delle celebrazioni dedicate ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, a CityLife ed è stata realizzata sotto la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, con il patrocinio del Comune di Milano.

Il riferimento alla celebre terzina è stato centrale sia per la genesi delle opere sia per l'allestimento della mostra, per il quale è stata osservata una geometria specifica, strettamente legata alla scienza astronomica. "Agli artisti in questa mostra - racconta Finazzer Flory - ho chiesto di lavorare su quattro parole: amore, movimento, sole e stelle..sapendo, come ci insegna Dante, che quando viene meno la fantasia abbiamo ancora con noi desiderio e volontà".

"Il parco di CityLife - aggiunge l'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno - sta diventando sempre più un luogo in cui la storia si forma, intrecciando arte e natura, condividendo spazi ed esperienze, affiancando proposte diverse che vanno a creare quello che si può definire già il passato di un quartiere nuovissimo". (ANSA).