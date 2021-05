Aids: a Milano candlelight memorial per vittime anche Covid

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Un 'candlelight memorial' per ricordare le vittime dell'Hiv, ma anche quelle del Covid, è stato organizzato in piazza Castello, a Milano, domenica 16 maggio, da ASA Milano insieme a Milano Check Point e CIG-Arcigay Milano e in collaborazione con ANLAIDS sez. Lombarda, Fondazione LILA Milano, Conigli Bianchi, NPS Italia e ALA Milano.

"Questa edizione - spiegano gli organizzatori - assume un significato molto particolare per due motivi: la ricorrenza di quarant'anni di HIV e oltre un anno di Covid-19. Anche quest'anno il tema del Candlelight, che si terrà in 115 città nel mondo, ci esorta a ricordare, agire e vivere oltre l'HIV".

Nato nel 1983, il Candlelight Memorial punta a sensibilizzare l'opinione pubblica su HIV e AIDS, con l'obiettivo di arrivare a zero infezioni nel 2030 e abbattere lo stigma che dal 1981 perseguita le persone con HIV. (ANSA).