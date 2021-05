Philosophy vara progetto mentorship con Naba

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Il brand Philosophy di Lorenzo Serafini e Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti, dove lo stilista ha studiato, hanno dato vita a una codesign collaboration che vede come protagonisti gli studenti del Triennio in Fashion Design, indirizzo Fashion Styling and Communication, che hanno realizzato contenuti digitali creativi interpretando i look della nuova collezione estiva del marchio.

I dieci progetti sono stati selezionati da Lorenzo Serafini attraverso un moodboard dal titolo "Dejeuner sur l'herbe". Da qui gli studenti, nell'ambito della mentorship, hanno avuto piena libertà creativa nella realizzazione di foto e video svelati sui profili Instagram ufficiali @Philosophyofficial e @naba. (ANSA).