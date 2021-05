Milan: Pioli "distorsione per Ibra, out con Toro e Cagliari"

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Ibrahimovic? Il suo infortunio è stata l'unica nota negativa in una serata quasi perfetta. Ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio, assente domani e domenica col Cagliari, poi vedremo gli sviluppi la settimana prossima": lo spiega il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino, partita in cui il campione svedese non sarà a disposizione. Difficile però ipotizzare l'impiego di Brahim Diaz, asso nella manica di Pioli nella vittoria contro la Juve. "Diaz ha determinate caratteristiche, per giocare tra le linee lui e Calhanoglu sono i più adatti. La partita di domani però sarà completamente diversa da quella con la Juve". (ANSA).