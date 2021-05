Droga: poliziotto arrestato per spaccio a Monza

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Un agente della Polizia di Stato di Monza è stato arrestato due giorni fa dai suoi stessi colleghi, con l'accusa di aver preso parte ad un giro di spaccio di droga.

L'uomo, 32 enne da un anno impiegato sulle volanti, aveva circa 4kg di droga tra hashish e marijuana nascosti in casa, oltre a 45 mila euro in contanti.

Altri due giovani, una ragazza di 22 anni e un 25 enne, sono stati arrestati a seguito di altre perquisizioni, dalle quali sono venuti fuori altri 11 kg di droga e altri 65 mila euro in contanti, oltre a sette artigianali e dolci ad alta concentrazione di THC.

Gli agenti della Squadra Mobile monzese sono arrivati a lui indagando su una rete di spaccio. Quando sono arrivati a casa sua, dove l'uomo vive con la compagna, hanno intercettato una presunta cliente appena uscita dal suo appartamento con alcune dosi di stupefacente. (ANSA).