COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Con 52.170 tamponi effettuati, sono 2.509 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita al 4,8%. Prosegue il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-14) che negli altri reparti (-170). I decessi sono 54.

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'obiettivo è "effettuare 100.000 vaccinazioni al giorno. Un traguardo raggiungibile a patto che in Lombardia arrivino nuove dosi da mettere a disposizione dei nostri centri vaccinali". Il governatore lo ha detto nel corso della sua visita al 'Palazzo delle Scintille', dove dal 25 aprile sarà attivo un grande centro vaccinale. "Si tratta - ha spiegato il Fontana - della più grande area allestita in Italia insieme a quella della Fiera di Brescia. Una struttura creata con la collaborazione di Fondazione Fiera Milano e Generali, con il contributo e la partecipazione di importanti partner privati quali Cisco e Moncler che ringrazio".

Sul fronte dei controlli, la Gdf di Milano ha intanto sequestrato 5 milioni di mascherine e 2 milioni di dispositivi medici, tra saturimetri e termometri, stoccati in un deposito nei pressi della stazione Centrale. I locali erano nella disponibilità di una donna cinese indagata per frode in commercio e ricettazione. "E' uno dei sequestri più imponenti" effettuati a Milano e provincia, ha sottolineato il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco che con il pm Michela Bordieri è titolare dell'inchiesta.

Sono invece stati multati, per aver violato le norme anti Covid, 25 studenti spagnoli trovati ieri sera dai carabinieri in un appartamento a Milano. A chiamare i militari, in via Bezzi, sono stati dei vicini per gli schiamazzi provenienti dall'appartamento.

Buone notizie arrivano infine dal mondo teatrale: è il 4 maggio la data fissata per la riapertura del Piccolo e dell'Elfo dopo la lunga chiusura dovuta alle restrizioni causate dalla pandemia. (ANSA).