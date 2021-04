COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Con 49.417 tamponi effettuati sono 2.095 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 4,2%. Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-8) che negli altri reparti (-117). I decessi sono 72.

Prosegue la campagna vaccinale. "Complessivamente abbiamo superato le 2,5 milioni di dosi somministrate" ha reso noto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. "Ieri abbiamo fatto 65mila dosi. Possiamo confermare le 100 mila vaccinazioni per le prossime settimane". Intanto è operativo da ieri mattina un nuovo Presidio Vaccinale della Difesa (Pvd) a Milano, presso il Comando della 1/a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare.

Per le scuole annunciata un'importante novità dal presidente della Regione, Attilio Fontana: "Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano. Questi test meno invasivi e più semplici da utilizzare - ha spiegato il governatore - hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare. Ci consentiranno pertanto di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario".

Quanto alla crisi economica, cresce il timore che questa possa favorire le mafie. "Gli effetti della pandemia hanno prodotto una notevole espansione sia degli interessi sia della sfera d'azione della criminalità organizzata" è l'allarme lanciato da Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda con delega alla legalità. "Oggi la mafia in Lombardia - ha spiegato - coinvolge un numero sempre più consistente di imprese, grazie alla sua capacità di offrire soluzioni rapide, servizi a basso costo e prestiti in denaro. Stravolgendo e corrompendo imprese, mercato, economia". (ANSA).