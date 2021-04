Superlega: Pioli, club mi ha chiesto di pensare a presente

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Ascolto i consigli del mio club che mi ha chiesto di focalizzarci sul lavoro e sul presente. Su quello che sarà il futuro si vedrà. Ma non è questo il momento di pensare ad altro". Il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, dribbla l'argomento Superlega.

"Il Milan negli ultimi sette anni non è arrivato nelle prime quattro . Sarebbe un traguardo importante. Mancano sette partite, il futuro non si può prevedere e non sono io la persona più indicata per parlarne", spiega Pioli rispondendo ad una domanda sull'obiettivo Champions dopo i recenti sviluppi.

