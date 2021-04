Milan: Pioli recupera Leao, Brahim Diaz e Mandzukic

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Mario Mandzukic, Brahim Diaz e Rafael Leao si sono allenati con il resto della squadra a Milanello. E' quindi ultimato il recupero dei giocatori rossoneri e finalmente Pioli può tirare un sospiro di sollievo: l'emergenza assenze in casa Milan sembra davvero essersi risolta. A Parma, nella sfida di sabato alle ore 18, però, mancheranno comunque Romagnoli e Calabria. In difesa dovrebbe quindi essere confermata la coppia di centrali Kjaer-Tomori. (ANSA).