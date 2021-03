Mediobanca: Caltagirone entra con una quota dell'1%

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Francesco Gaetano Caltagirone ha rilevato un pacchetto dell'1,014% di Mediobanca tramite Istituto Finanzario 2012 Spa con socio unico. Secondo gli aggiornamenti Consob sulle partecipazioni rilevanti l'operazione con la quale il maggior socio privato nonché vicepresidente di Generali ha fatto il suo ingresso in Piazzetta Cuccia è datata 23 febbraio.

In Mediobanca l'azionista più rilevante è Leonardo Del Vecchio con una quota del 13,2% e con in mano il via libera della Bce a salire fino al 20%. Anche il numero uno di Essilorluxottica, come Caltagirone, è uno degli azionisti di peso di Generali di cui Mediobanca è socio di riferimento col 13% circa. (ANSA).