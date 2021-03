Moda: da Ports 1961 l'eleganza del comfort

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Portare nel mondo esterno il comfort e la facilità che sono diventati le parole d'ordine del vestirsi per stare principalmente dentro, lavorando su design e materia per offrire pezzi speciali: è lo scopo della collezione Ports 1961 disegnata dal direttore artistico Karl Templer e presentata oggi online a Milano.

Un'eleganza fatta di forme avvolgenti, a partire dalla maglieria, che dilaga in tutta la collezione, giocata tra morbidi drappeggi e tailoring asciutto. Così i cappotti scultorei che si sbottonano sul retro si alternano a trench fluidi portati con abiti drappeggiati o a maglioni spessi come capispalla. (ANSA).