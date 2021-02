Pioli: 'Contro la Roma è scontro diretto Champions'

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "E' uno scontro diretto Champions.

La classifica dice così. Quest'anno le sette più forti del campionato sono lì in pochissimi punti. E' una sfida importante, uno scontro diretto in cui i punti valgono di più" : lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Roma, quarta in classifica.

Tra i giallorossi mancherà Edin Dzeko, infortunato. "La Roma è una squadra che presenta tante soluzioni offensivi, vero che Dzeko è un punto di riferimento ma hanno ottenuto risultati positivi anche senza di lui. Dovremo giocare con compattezza e lucidità", spiega l'allenatore rossonero. (ANSA).