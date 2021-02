Armani, la notte anche di giorno

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - La notte anche di giorno: è la rivoluzione pensata per la lei del prossimo inverno da Giorgio Armani, che ha presentato le sue collezioni uomo e donna con due sfilate trasmesse in video alla settimana digitale della moda milanese.

Al centro della scena, cattura l'attenzione un gorilla verde: è una riproduzione, alta 147 cm e realizzata in resina dall'artista Marcantonio Raimondi Malerba, di Uri, il primate nero a grandezza naturale, proveniente da un set cinematografico, donato molti anni fa allo stilista e da allora parte dell'arredo del suo salotto di casa.

Per la prossima stagione aArmani ha scelto di portare la notte nel giorno, tra la morbidezza del velluto, lo scintillio dei cristalli appoggiati su stampe check, i neri mescolati ai blu e ai colori tenui, i motivi astratti che evocano fiori e astri, le forme liquide e avvolgenti.

Giacche e cappotti dalle maniche a raglan sono accostati in vita, i pantaloni si aprono in profili ad ala mentre i blazer si allungano e i caban scelgono forme confortevoli.

Per l'uomo, invece, giacche svuotate come camicie e cappotti morbidi su maglie accostate al corpo a disegni geometrici. Una collezione all'insegna della scioltezza, dove la sera la camicia di velluto prende il posto della giacca, e dove motivi floreali si alternano a patchwork geometrici. (ANSA).