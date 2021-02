E.League: Pioli, Ibra a Sanremo? Zlatan sa gestire pressioni

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Abbiamo deciso sul programma per Sanremo: salterà un paio di allenamenti con la squadra, ma ci sarà per tutte le partite. Se c'è un giocatore, che può sopportare questo tipo di pressioni, è proprio Zlatan. Anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Europa League contro la Stella Rossa, tornando sui prossimi impegni dell'attaccante svedese al Festival di Sanremo.

Ibra la prossima settimana per tre giorni si allenerà in Liguria, martedì, venerdì e sabato, ma sarà a disposizione sia per il match contro l'Udinese di mercoledì che per la sfida con l'Hellas Verona di domenica mattina. (ANSA).