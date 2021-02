Maltratta madre e fratellini, arrestato

(ANSA) - MONZA, 23 FEB - Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri a Brugherio (Monza), con l'accusa di aver maltrattato per mesi sua madre e i suoi fratellini, con la minaccia di fare dei male ai due minorenni se la donna non gli avesse consegnato il denaro che chiedeva, fino ad arrivare a colpirli con spintoni e schiaffi sotto gli occhi della madre.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, presumibilmente per problemi di dipendenza da sostanze, avrebbe distrutto la porta di casa e alcuni giocattoli dei due fratelli, durante uno dei suoi impeti di ira che proseguivano da circa dieci mesi, arrivando a rubare in casa oggetti e gioielli per rivenderli.

Alla luce di quanto emerso, il Gip di Monza ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare. (ANSA).