Covid, Moratti: 'Zona gialla promuove linea Lombardia'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - La Lombardia in zona gialla è "utile a garantire la laboriosità del tessuto lombardo" e riconosce "l'impegno di tutti i cittadini nell'osservare scrupolosamente le regole anti contagio dettate dal Ministero della Salute, confermando che soltanto uniti potremo sconfiggere la pandemia". Lo scrive il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in una nota.

"Sono molto contenta - ha aggiunto Moratti - del grande lavoro svolto dal commissario Guido Bertolaso che ha consentito l'avvio della campagna di vaccinazione con numeri al di sopra delle aspettative. Con questi risultati stiamo realizzando un autentico cambio di marcia per la nostra regione".

L'assessore si è detta anche "particolarmente grata a tutti i collaboratori dell'assessorato che con abnegazione si sono spesi anche questa settimana per monitorare puntualmente tutti i dati al fine del mantenimento della zona gialla utile a garantire la laboriosità del tessuto lombardo". (ANSA).