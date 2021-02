Music: Chailly guida del Festival di Lucerna fino al 2026

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Il maestro Riccardo Chailly resterà direttore musicale del festival di Lucerna fino al 2026.

L'annuncio della sua riconferma è stato dato dallo stesso festival dove dal 2016 ha ricoperto il ruolo che prima di lui fu di Claudio Abbado.

"Avere la possibilità di continuare a dirigere l'orchestra del Festival di Lucerna come direttore musicale mi riempie d'orgoglio" ha detto Chailly che è anche direttore musicale della Scala. Il maestro ha definito un "compito importante" quello di "preservare il suono straordinario di questa orchestra, perché è l'impressionante eredità artistica di Claudio Abbado".

"Allo stesso tempo - ha aggiunto - per questi fantastici musicisti è importante esplorare nuovi orizzonti artistici e aprire al pubblico nuovi mondi musicali. Già ora ho un rapporto amichevoli con molti musicisti e non vedo l'ora di lavorare con Michael Haefliger per pianificare i prossimi anni con entusiasmo ed energia creativa". A lui le congratulazioni anche della Scala, la sua 'casa' milanese, dove tornerà a dirigere il prossimo 18 marzo il dittico di Kurt Weil Die sieben Todsuenden e Mahagonny-Songspiel. (ANSA).