Covid: cala contagio a Bergamo, zero casi in 113 Comuni

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Nell'ultima settimana in provincia di Bergamo si sono registrati 534 nuovi casi, in media 76 al giorno, e sono 113 i Comuni senza nuovi positivi.

"Ciò si traduce in un ulteriore moderato abbassamento della curva epidemica", evidenzia Ats Bergamo in una nota. Restano critiche, anche se contenute, le zone del Sebino, la valle Cavallina e la pianura. L'unico ambito sanitario che presenta questa settimana un incremento rilevante è quello di Grumello del Monte. In netto miglioramento l'ambito dell'Isola Bergamasca. (ANSA).