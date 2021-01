COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - E' stata Bagarre oggi in Aula al Pirellone subito dopo il discorso del governatore lombardo Attilio Fontana. Al termine del suo intervento, il consigliere Michele Usuelli di +Europa, si è polemicamente inginocchiato davanti a lui chiedendo che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici. "Dato che non so più come chiederlo, ve lo chiedo in ginocchio" ha detto. I consiglieri di Movimento 5 Stelle e Pd hanno esposto cartelli ("Verità per i lombardi", "Basta bugie", "La zona rossa è colpa vostra") chiedendo le dimissioni della giunta. Il presidente Fontana, la vice Moratti e parte della giunta hanno lasciato l'Aula. La seduta è stata poi sospesa, ripresa e rinviata più volte. Usuelli è stato espulso così come altri consiglieri di minoranza.

Fontana, fra l'altro, aveva affermato che "la mancata registrazione dei guariti è una falsa notizia, come si evince dai flussi pubblici, come quello della Protezione Civile che registra quotidianamente casi, guariti e decessi" e che il ricorso al Tar del Lazio di Regione Lombardia, "prosegue nel merito e verrà implementato questa settimana con l'impugnazione dei verbali della Cabina di Regia e del Cts, nonché della parte dell'ordinanza del Ministero che fa riferimento ai quei verbali". Sul piano economico il governatore in mattinata aveva detto che "ci stiamo impegnando per le risorse in arrivo dall'Europa, abbiamo fatto un nostro progetto da 36 miliardi nella direzione voluta dall'Europa".

Intanto i dati che con 24.040 tamponi effettuati (di cui 11.288 molecolari e 12.752 antigenici) è di 1.230 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, una percentuale dell'5,1%. Scende sotto quota 400 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (392, quindici meno di ieri) mentre aumenta di 118 il numero di pazienti negli altri reparti (3.530). Sono 77 i decessi che portano il numero complessivo a 26.789 da inizio pandemia. (ANSA).