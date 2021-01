Auto precipita in cantiere a Cernobbio, muore il conducente

(ANSA) - COMO, 19 GEN - Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato con la sua auto in un cantiere edile nella parte alta di Cernobbio. Alla guida della sua auto, l'uomo nel pomeriggio stava percorrendo via Bernasconi, una strada stretta in discesa quando ha perso il controllo della vettura, che è che letteralmente volata in un cantiere edile sottostante, per almeno 5/6 metri, ribaltandosi. Per il conducente sono stati inutili i soccorsi: è morto sul colpo. (ANSA).