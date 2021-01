Inter, Conte: "Dobbiamo migliorare la mentalità"

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "Possiamo e dobbiamo migliorare nel discorso della mentalità, della cattiveria agonistica, del 'sentire il sangue' per ammazzare sportivamente l'avversario. Fa parte di un percorso e questi ragazzi stanno lavorando tanto per migliorarsi". Lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro la Juventus.

"Penso che nessuna squadra - aggiunge - possa dire di aver colmato il gap in Italia. Loro per nove anni hanno dominato e operato in una maniera importante, riuscendo sempre a cambiare, a volte a ringiovanire, a prendere giocatori di esperienza. In Italia si è migliorati rispetto agli anni passati ma non c'è una squadra che ha annullato il gap. Sarebbe illusorio per tutti pensarlo. Però, attraverso il lavoro, tante squadre come noi si stanno avvicinando come non accadeva negli anni passati".

(ANSA).