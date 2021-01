Minacciò gettare figli nel vuoto: uomo a gup, sono distrutto

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "La mia vera pena non sono le sbarre, ma il pensiero di non potere più rivedere i miei bambini. Sono distrutto dall'idea di avere fatto loro del male, spaventandoli in questo modo". Lo ha detto oggi in aula, rendendo dichiarazioni spontanee, l'ex postino di 43 anni a processo con rito abbreviato per avere minacciato di gettare nel vuoto i suoi tre figli, nella notte tra il 9 e il 10 giugno a Rozzano, nel Milanese.

L'uomo, che si trova in carcere a San Vittore, è accusato di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Rivolgendosi al giudice Anna Magelli, l'imputato, visibilmente commesso, ha spiegato di avere agito sotto la spinta della "disperazione e dalla esasperazione" per la sua condizione.

"Da quando mia moglie se ne è andata, ormai 5 anni e mezzo fa - ha detto ancora - sono rimasto da solo con tre figli piccoli, senza nessun aiuto esterno. Quando poi è arrivato il lockdown, la scorsa primavera, la situazione è peggiorata ancora di più.

Non avevo nemmeno il tempo di farmi la barba". La sentenza è prevista per il 15 gennaio.