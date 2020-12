A Milano il capodanno è in streaming con Pensieri Illuminati

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Milano saluterà il 2020 e darà il benvenuto al nuovo anno con un evento in streaming che i cittadini potranno vedere da casa, lasciando così vuote le strade e le piazze come prescritto dalle norme anti Covid.

Nell'anno segnato dalla pandemia a Milano non ci sarà il tradizionale concerto ma piazza Duomo, e la facciata della cattedrale, sarà accesa e animata da un progetto che unisce musica, video installazioni e arte e che metterà in condivisione i pensieri dei cittadini per il 2021. Si chiama proprio 'Pensieri Illuminati' il progetto, di Felice Limosani e Beatrice Venezi con la regia di Marco Boarino, che il Comune ha scelto per celebrare l'arrivo del nuovo anno. Fino al 31 dicembre tutti potranno scrivere sul sito www.pensierilluminatimilano.it un pensiero ispirato a uno dei tre temi dell'opera: creato, umanità e futuro.

La notte del 31 i pensieri saranno trasformati dall'artista Felice Limosani in grafica generativa, un flusso di immagini digitali animate e proiettate sulla facciata del Duomo. Un racconto collettivo che sarà messo in scena con la musica diretta dal maestro Beatrice Venezi, eseguita da 52 elementi dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali, dalla voce della soprano Francesca Manzo e con le parole degli attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. La mezzanotte di fine anno sarà scandita da una video installazione narrata dall'attore Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. 'Pensieri Illuminati' sarà visibile solo in streaming e verrà trasmesso dalle 22.30 del 31 dicembre 2020 sulle piattaforme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte. (ANSA).