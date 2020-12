Covid: Atalanta; Malinovskyi negativo, ha idoneità,si allena

(ANSA) - BERGAMO, 04 DIC - Ruslan Malinovskyi è di nuovo a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini. L'ucraino dell'Atalanta, ormai negativizzato dal Covid-19, è tornato nella sua abitazione ieri dopo 18 giorni di isolamento e con la certificazione dell'idoneità sportiva può prendere parte agli ultimi due allenamenti a Zingonia in vista della trasferta domenicale a Udine.

Malinovskyi era stato trovato positivo al tampone nel ritiro della sua Nazionale nei pressi di Lucerna lo scorso 17 novembre per poi rientrare a Bergamo con un viaggio protetto secondo i protocolli e restare in quarantena in un appartamento: i ben 8 contagiati tra giocatori e staff avevano determinato il rinvio della partita con la Svizzera. (ANSA).