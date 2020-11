Europa League: Bonera, Ibra? E' carico e pronto a recuperare

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Ho visto Ibrahimovic e già lunedì dopo la risonanza era carico per poter tornare, ma non è una novità. E' un grande atleta e un grande uomo, pronto a recuperare per essere al meglio e dare il proprio contributo": Daniele Bonera, alla vigilia della sfida di Europa League del Milan contro il Lille, descrive così l'umore di Zlatan Ibrahimovic, che domani non sarà a disposizione a causa della lesione al bicipite femorale rimediata contro il Napoli.

Le opinioni su questo Milan, primo in Serie A, non condizionano il morale della squadra, assicura Bonera: "L'importante è sentirsi forti all'interno del gruppo. La nostra mentalità è consolidata e sappiamo quello che ci ha portato ad essere in alto e sappiamo cosa fare per restarci. Il nostro punto di inizio dev'essere quello. Quello che si dice fuori, fa parte del gioco". (ANSA).