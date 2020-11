Tensione cpa Milano, danni e 3 sul tetto

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Momenti di tensione per una 'rivolta' di alcuni degli ospiti del cpa di via Corelli, a Milano, si sono verificati tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi. La situazione, perdurata per oltre un'ora, è rientrata dopo una serie di danneggiamenti e la protesta di tre nordafricani sul tetto di uno degli stabili. Nessuno è rimasto ferito.

La protesta è cominciata intorno alle 18.45, con materassi ammassati e arredi danneggiati, ed è terminata intorno alle 20.30. A parteciparvi una quarantina di tunisini e una decina di altri nordafricani di varie nazionalità. I tre saliti sul tetto sono scesi con l'aiuto dei vigili del fuoco che li hanno messi in sicurezza. Sul posto anche alcuni contingenti di ordine pubblico gestiti dalla Questura.

Al momento tutti quelli che hanno partecipato stanno attendendo in cortile di poter rientrare nel settore che ha subito danni, una volta ripristinato. Non si conoscono, al momento, i motivi della protesta. (ANSA).