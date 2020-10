COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Si complica la situazione in Lombardia, tanto che il presidente Attilio Fontana non ha esitato a definirla "drammatica", confermando la scelta della didattica a distanza per le scuole: "Me ne assumo la responsabilità". I nuovi contagi registrati oggi sono 4.916 (su 36.963 tamponi, percentuale del 13,3%). Sette i deceduti.

Che la situazione sia drammatica lo dimostrano le file di ambulanze davanti ai pronto soccorso di molti ospedali. I pazienti sono costretti spesso ad attendere il proprio turno al triage sui mezzi, per evitare assembramenti nelle astanterie. Le attività di chirurgia ordinaria sono state ridotte ovunque, mentre sono stati accolti i primi pazienti nell'ospedale allestito in fiera.

La prima notte di coprifuoco è stata rispettata senza problemi di ordine pubblico e sempre più persone evitano di prendere i mezzi pubblici. Negli ultimi giorni, secondo i dati registrati da Atm, sono stati trasportati il 40% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sul fronte giudiziario, è aggravato "dalla morte di più persone" il reato di epidemia colposa contestato dalla Procura di Bergamo nel filone sull'ospedale di Alzano Lombardo che vede indagati, l'ex dg del Welfare lombardo Luigi Cajazzo, l'allora suo vice Marco Salmoiraghi, la dirigente Aida Andreassi, Francesco Locati e Roberto Cosentina, il primo dg della Asst di Bergamo Est e il secondo ex direttore sanitario.

Una buona notizia arriva dai medici di base: la Fimmg ha annunciato che sono iniziate questa settimana le vaccinazioni contro l'influenza.

Un sospiro di sollievo lo tira l'Inter: l'esterno destro Hakimi è risultato negativo al tampone dopo appena due giorni.

Guarigione lampo o falso positivo? Nel basket, invece, il Cantù ha sospeso gli allenamenti: due giocatori sono a letto con la febbre alta. (ANSA).