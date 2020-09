Studente di 17 anni ha in casa 1 kg marijuana, denunciato

(ANSA) - TAVAZZANO CON VILLANESCO (LODI), 28 SET - I carabinieri lodigiani hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un giovane di 17 anni, studente, che nella casa in cui vive con i genitori, a Tavazzano con Villavesco (Lodi) teneva un chilogrammo di marijuana. I militari, insieme ai colleghi cinofili di Casatenovo, hanno prima controllato un parco giochi a Sordio (Lodi), subito dopo hanno fatto irruzione nell'abitazione del 17enne. L'olfatto dei cani ha fatto scoprire la droga già in fase di essiccazione e proveniente dalla coltivazione del giardino di casa. (ANSA).