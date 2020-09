Torino-Atalanta,club granata invita operatori sanità

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Anche l'Olimpico Grande Torino riapre: seppur in forma ridotta, come previsto dal protocollo, lo stadio tornerà ad avere i tifosi sugli spalti, sabato prossimo per la prima casalinga dei granata contro l'Atalanta.

Ma non ci saranno biglietti in vendita - precisa il Torino - l'ingresso sarà a inviti. "Comprenderà una nutrita rappresentanza di medici ed operatori sanitari, cui la Società vuole rivolgere i suoi ringraziamenti, nel rispetto dei limiti imposti" si legge sul comunicato ufficiale del club granata.

"Tutte le persone che accederanno dovranno rispettare tassativamente la normativa vigente in tema di Covid-19 - è scritto ancora nella nota del Toro -: autocertificazione, mascherina, igienizzazione, misurazione della febbre, distanziamento sugli spalti, divieto di restare in piedi durante la partita". (ANSA).