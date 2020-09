A Milano oltre 150 incidenti con monopattini in tre mesi

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Oltre 150 incidenti con i monopattini elettrici in soli tre mesi, nel comune di Milano: è uno dei dati sugli incidenti stradali diffusi da Areu Lombardia, l'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, raccolti dal primo giugno ad oggi.

Più di un incidente al giorno, quindi, con i mezzi elettrici diventati ormai simbolo di una micro-mobilità agile e green che ha però una altissima percentuale di rischio se si considera che su 151 incidenti, in 136 casi è intervenuto un mezzo di soccorso mentre solo per 15 non è stata necessario l'arrivo di un'ambulanza. Tra gli incidenti e le richieste di soccorso più numerose, spiccano poi quelli tra auto e moto (595 in totale tra giugno e settembre), seguiti dai sinistri da due automobili (455), dalle cadute in bicicletta (404) e dagli investimenti di ciclisti (230), altro grande tema che riguarda il capoluogo lombardo, che proprio durante il lockdown ha allungato in diverse zone della città le piste ciclabili. (ANSA).