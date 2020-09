Scuola: in piano Lombardia punti tamponi ad hoc per studenti

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Nel piano della Lombardia per la gestione dei casi covid a livello scolastico ci saranno delle linee per fare i tamponi dedicate agli studenti a cui potranno accedere con misure semplificate, grazie ad una autocertificazione.

Se saranno confermate le prime indiscrezioni, ci saranno dei punti tampone per gli studenti a cui potranno accedere tutti i giorni dalle 9 alle 14. Se lo studente si sente male a scuola, i genitori potranno portarlo direttamente al punto. Se invece avrà dei sintomi a casa, dovranno telefonare al pediatra. E, se lui lo riterrà, andranno direttamente al punto tampone dove basterà una autocertificazione.

L'intenzione è di fare in modo che i tamponi vengano portati in laboratorio per le analisi entro le 14.30 in modo che entro le 23 appaia il risultato nel fascivo (ANSA).