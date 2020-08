Scomparsa a Crema, i Ris nella casa della ex dell'arrestato

(ANSA) - CREMONA, 21 AGO - Gli specialisti del Ris dell'Arma dei carabinieri sono appena arrivati in via Porto Franco a Crema e hanno iniziato i rilievi scientifici nell'appartamento della ex fidanzata di Alessandro Pasini, il 45enne in carcere da tre giorni, accusato di omicidio e distruzione di cadavere, in relazione alla scomparsa della 39enne Sabrina Beccalli.

Gli investigatori del Reparto, che già ieri pomeriggio avevano passato al setaccio l'abitazione dello stesso Pasini, hanno effettuato un sopralluogo anche a Vergonzana, nella zona dove è stata trovata bruciata l'auto della donna. (ANSA).