Trenord, sistema treno genera valore pari a 1,6 mld di euro

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Il "sistema treno" nel 2019 ha generato in Lombardia un valore complessivo positivo pari a 1,6 miliardi di euro: la cifra, presentata nel Bilancio di Sostenibilità 2019 di Trenord, considera oltre ai ricavi anche le esternalità prodotte a livello economico, sociale e ambientale dall'azienda ferroviaria lombarda, che nell'ultimo anno ha trasportato 214 milioni di passeggeri - 5 in più rispetto al 2018 - evitando, dice una nota aziendale, 79 milioni di viaggi in auto, calcolando una distanza media di 30 km.

E' la prima volta che Trenord quantifica - tramite un modello sviluppato sulla metodologia "True Value" di KPMG - gli impatti diretti generati dal servizio ferroviario lombardo su territorio, aziende e persone che costituiscono i nodi della rete del "sistema treno". (ANSA).