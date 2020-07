Turismo: da Milano, Bergamo e altri campagna 'vai vicino'

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Perché non scoprire bellezze e tesori dei territori vicini a casa? ovvero 'Quest'estate voglio andare vicino. Why not?': è questo il titolo della campagna turistica per cui si sono alleati Milano, Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, che insieme hanno un bacino di sei milioni di abitanti e dunque di sei milioni di potenziali turisti, un tesoro prezioso in particolare in questo anno segnato dalla pandemia.

D'altronde che questa zona d'Italia offra gioielli segreti lo dimostra l'ambientazione della conferenza stampa organizzata per presentare l'iniziativa: i giardini di Palazzo Moroni di Bergamo, riaperti dal Fondo Ambiente Italiano solo poche settimane fa dove si sono ritrovati i sindaci di Bergamo e Cremona Giorgio Gori e Gianluca Galimberti, dei vice sindaci di Brescia e Mantova Laura Castelletti e Giovanni Buvoli, dell'assessora al turismo di Milano Roberta Guaineri.

Dal birdwatching a Milano, con le immagini dei fenicotteri rosa di Villa Invernizzi, al viaggio nel tempo con l'orologio astronomico di Mantova sono cinque le campagne per ciascuno dei territori e una complessiva. Bergamo Altissima con le immagini delle Orobie, le montagne bergamasche, Brescia a Mare, con le immagini dei laghi bresciani solcati da una piccola imbarcazione; poi "Cremona in alta quota", con la scala a chiocciola che porta sulla cima del Torrazzo sono le altre sorprese della campagna di affissioni e post social realizzata dall'agenzia bresciana Gummy Industries. Campagna che ha anche un'altra peculiarità, oltre a quella di mettere in rete una serie di territori. E' infatti realizzata integralmente con immagini di instagrammer locali.

Di appoggio ci sarà anche un sito www.andiamovicino.it, che rimanda ai siti di promozione di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova e che permette di iscriversi alla newsletter per ricevere segnalazioni e approfittare di un'estate piena di sorprese: "la bellezza è più vicina di quanto pensi". (ANSA).