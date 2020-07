Nel Mediterraneo biodiversità a rischio,specie in estinzione

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Sono meno di settecento gli esemplari di foca monaca nel mar Mediterraneo, sono dunque una specie più minacciata dei panda, ma non l'unica a rischio nelle acque del Mare Nostrum. A fare un quadro delle specie più a rischio nei mari italiani è Leonardo Tunesi, Responsabile dell'Area Tutela Biodiversità, Habitat e Specie Marine Protette per Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel focus sulla biodiversità marina di In a bottle.

Fre le specie più a rischio Tunesi cita la Pinna Nobilis, mollusco chiamato anche Nacchera per la sua forma, ora minacciato da parassiti specifici, motivo per cui si consiglia a chi fa immersioni di "non infastidirlo". C'è poi la patella ferrigna, ovvero la patella più grande del Mediterraneo che supera i 10 centimetri, la posidonia oceanica, pianta che crea praterie sottomarine che proteggono la costa dall'erosione e sono allo stesso tempo ed è habitat e nutrizione di molti organismi animali e vegetali e i coralli bianchi profondi, messi a rischio dallo strascico e da alcune attività di pesca sportiva.

"Il Mediterraneo - spiegano da In a bottle -, pur avendo una superficie pari a circa l'uno per cento di quella di tutti gli oceani, ospita oltre 12.000 specie marine, ovvero tra il 4% e 12% della biodiversità marina mondiale Purtroppo, gli organismi viventi nelle acque e il loro habitat sono in pericolo a causa principalmente dell'inquinamento da acque reflue e dello sfruttamento irrazionale delle risorse viventi". (ANSA).