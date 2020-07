Fase 3: da Trenord app per prenotare viaggi in week end

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Per evitare affollamenti a bordo dei treni a più alta domanda e assicurare il distanziamento secondo le prescrizioni sanitarie in vigore, nei week end di luglio e agosto Trenord avvia il test per la prenotazione dei viaggi.

"La sperimentazione - spiega la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia - si svolgerà su un campione di otto corse, quattro sulla Milano-Tirano e altrettante sulla Milano Cadorna-Como Lago, di solito particolarmente affollate.

Ai clienti che intendono recarsi in Valtellina o sul lago di Como, utilizzando gli otto treni-test, Trenord chiede di prenotare (gratuitamente) la presenza a bordo. La prenotazione del treno può avvenire direttamente dallo store on line dell'App, o anche senza l'acquisto del biglietto, se il cliente l'avesse già comprato altrove".

"L'evoluzione di questa piattaforma innovativa, realizzata per Trenord da Mia-Platform, è iniziata durante le settimane del lockdown, con l'obiettivo di dotare il trasporto ferroviario regionale di un sistema evoluto di contingentamento dei flussi a bordo dei treni. Questa nuova funzionalità permette di prenotare il treno anche agli abbonati che sono, appunto, già dotati di titolo di viaggio. Ricordarsi di prenotare il proprio viaggio è innanzitutto un gesto di collaborazione e responsabilità nel rispetto di tutti" conclude l'azienda. Il sistema regola il numero di posti, fino a esaurimento, a seconda della capienza del treno e invia al cliente un coupon digitale che certifica l'avvenuta prelazione della corsa. L'aggiornamento dell'App Trenord è disponibile su App Store e Google Play. (ANSA).