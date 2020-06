Ippica: porte aperte,torna pubblico negli ippodromi Snaitech

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - L'ippica è stato il primo sport a ripartire con il pubblico dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, e ora riaprono anche i cancelli dei tre ippodromi Snaitech, con un massimo di mille visitatori contemporaneamente: domani tocca all'Ippodromo Snai La Maura del trotto a Milano, da sabato all'ippodromo milanese del galoppo, Snai San Siro (sarà accessibile anche l'area verde del Cavallo di Leonardo), e a quello Snai Sesana del trotto a Montecatini Terme.

Dopo il ritorno a fine maggio all'attività agonistica a 'porte chiuse' in tutta Italia, ora come spiega una nota, a fronte delle ordinanze regionali, è permesso l'ingresso contingentato. Per garantire che avvenga in sicurezza, chi entra negli impianti dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura (dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C) e compilare un modulo con i propri dati, ricevendo un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei presenti. (ANSA).