Riapre il pronto soccorso a Codogno

(ANSA) - CODOGNO (LODI), 3 GIU - Era stato chiuso lo scorso 21 febbraio dopo che era stato ricoverato Paziente 1, il primo caso di Coronavirus in Italia. E domani, 4 giugno, salvo inconvenienti dell'ultimo minuto, il Pronto Soccorso dell'ospedale di Codogno riapre. In queste ore si sta terminando di mettere a punto l'organizzazione della struttura, tenendo conto soprattutto delle misure anti-Covid che dovranno essere applicate come il distanziamento tra i malati che accederanno ai locali .