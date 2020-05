Precipita da 6 metri, grave operaio

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Un uomo di 59 anni è precipitato dall'altezza di circa 6 metri mentre stava effettuando la sostituzione di una valvola su una cella frigorifera in un'azienda di logistica del fresco in via Aldo Moro, nella zona industriale di Francolino di Carpiano (Milano).

Il cinquantanovenne lavora come operaio in una ditta esterna che era stata contattata proprio per lavori di manutenzione dalla logistica in cui è avvenuto l'incidente. Subito apparso in condizioni molto gravi, l'operaio è stato trasportato, in elisoccorso, all'ospedale Niguarda di Milano: la prognosi è riservata. (ANSA)