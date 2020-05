Bimbo di 3 anni morto dopo caduta da quarto piano

(ANSA) - CASALPUSTERLENGO, 25 MAG - Un tragico incidente: non ci sono altre ipotesi dopo i primi accertamenti dei carabinieri per la morte di un bambino di 3 anni, figlio di una coppia di origine africana, caduto dal balcone al quarto piano della sua abitazione a Casalpusterlengo (Lodi).

La madre si trovava in casa impegnata in faccende domestiche quando il bimbo è uscito sul balcone. Qui sarebbe riuscito ad arrampicarsi su qualcosa, ancora da individuare, sporgendosi troppo dalla balaustra, quindi perdendo l'equilibrio e precipitando nel cortile del condominio. La madre lo ha chiamato e, non ricevendo risposta, ha scoperto quanto accaduto.

Gli inquirenti sono tuttora sul posto per concludere i rilievi di rito mentre la salma, non trasportata in ospedale, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).