34 morti in Lombardia,148 nuovi positivi

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Sono 34 le persone decedute per coronavirus in Lombardia rispetto a ieri quando non erano stati segnalati decessi. Nessun boom dunque se si considera che sabato il numero dei morti era stato di 56. Sale così a 15.874 il numero complessivo di chi ha perso la vita per Covid. Sono stati invece 148 i positivi riscontrati in un giorno per un totale da inizio epidemia di 87.258.

Scende sotto 4mila il numero di persone ricoverate: di queste 196 sono in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 3.721 negli altri reparti, con una diminuzione in un giorno di 296. I tamponi effettuati sono stati 5.641 per un totale complessivo di 675.882. Le persone attualmente positive sono 25.215 (in calo di 399).