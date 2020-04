Appello toelettatori cani, fateci riaprire

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Chi ha un cane in casa sa bene quanto sia urgente la riapertura delle toelettature, che viene richiesta oggi da Acad, l'Associazione degli operatori commerciali di animali domestici e toelettatori aderente a Confcommercio Milano.

"Autorizziamo le toelettature dei cani: non è soltanto un vezzo estetico - afferma Davide D'Adda, presidente di Acad - ma un'operazione necessaria al benessere generale dei nostri animali". Per Acad a Milano Città Metropolitana sono almeno un migliaio i cani che hanno bisogno di un intervento urgente di toelettatura, possibile nella rete dei 500 esercizi commerciali specializzati.

"Un'operazione - prosegue D'Adda - che dev'essere svolta da professionisti con la quale si preserva il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Infatti, oltre a lavare il pelo vengono svolti anche il controllo delle unghie ed un'analisi superficiale del manto che consente di individuare eventuali problemi come dermatiti ed eczemi e di indirizzare il cliente dal veterinario per gli approfondimenti specifici". (ANSA).