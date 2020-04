Tv: Pechino Express alle Collegiali,"non ci davano una lira"

(ANSA) - ROMA, 15 APR - A dispetto di ogni previsione iniziale, le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni sono le vincitrici dell'8/a edizione di Pechino Express, trasmessa da Rai2 (la finale più vista di sempre con 3 milioni 44mila spettatori e l'11,51%). Sono riuscite nell'impresa di battere lo "spietato" Enzo Miccio con la sua assistente Carolina.

"All'inizio nessuno ci dava una lira", ammettono con la franchezza dei loro 18 anni. E forse non ci credevano troppo neanche loro. "Non eravamo partite con l'idea della gara, ma per goderci il viaggio e di divertirci". Puntata dopo puntata, passaggio dopo passaggio, le due ragazze (Nicole romana, Jennifer bergamasca) hanno preso coraggio e consapevolezza. "Non siamo cambiate, ma siamo cresciute. Ci siamo sopportate e supportate. E a prescindere da quello che succedeva durante la giornata, il nostro diktat era di andare a letto con il sorriso".

Nicole e Jennifer, dopo 7 mila km e tre Paesi dell'Oriente attraversati, sono tornate alla loro vita di studentesse, lezioni a distanza comprese, in questo periodo di quarantena.

Nicole, al quinto anno di Scienze umane, si prepara anche a degli insoliti esami di stato (Jennifer frequenta il quarto anno di Liceo Linguistico e lancia la proposta di un nuovo Pechino con tutte le coppie vincitrici). "Vedremo, oggi salto 4 ore di lezione e i prof non mi giustificano neanche per la vittoria a Pechino!". (ANSA).