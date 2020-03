Mediaset-Mediafriends, consegnati fondi a Protezione Civile

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Per contribuire tempestivamente alle necessità del Dipartimento della Protezione Civile italiana, Mediaset-Mediafriends hanno deciso di consegnare subito i proventi della prima fase della raccolta tv «Aiutiamo chi ci aiuta» avviata il 19 marzo 2020.

Grazie alla generosità dei telespettatori, che possono continuare a donare con carte di credito o con bonifico bancario, è stato effettuato oggi - dichiara Mediaset in una nota - il primo bonifico pari a 1.771.921 euro che saranno immediatamente impiegati per l'acquisto dei presidi medico-chirurgici necessari per combattere il Coronavirus nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali di tutta Italia. In particolare, respiratori e ventilatori oltre alle nuove protezioni necessarie al personale medico e para-medico.

Ulteriori informazioni pratiche sulla raccolta «Aiutiamo chi ci aiuta» sul sito www.mediafriends.it (ANSA).