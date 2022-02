Disabili: a Santa una guida turistica inclusiva

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 25 FEB - Una guida turistica in quattro lingue realizzata con i simboli della comunicazione alternativa aumentativa (CAA), linguaggio utilizzato dalle persone con disabilità relazionali. Si chiama "Santa 4 Everyone" ed è la nuova pubblicazione edita dal comune di Santa Margherita Ligure realizzata dall'educatrice Annalisa Capitani e da Michela Patrone, una residente di 21 anni affetta da paralisi cerebrale infantile, che riesce appunto ad esprimersi attraverso una tavola con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Il libretto propone uno sguardo generale sulla cittadina del Tigullio e dettagli sui punti d'interesse come i parchi, le spiagge, il porto, le chiese ma anche informazioni utili come i trasporti o la cartina.

"Oggi stiamo condividendo un'esperienza fuori dall'ordinario, veramente profonda nella sua semplicità - ha commentato Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure città già Bandiera Lilla per l'accoglienza turistica di persone con disabilità - Una di quelle esperienze che non sono scontate, che nella vita di una persona potrebbero non capitare mai. A Michela tutti noi vogliamo bene, in tanti fanno qualcosa per lei e lei, nella reciprocità dell'affetto, ha voluto ricambiare facendo qualcosa per tutti noi".

La guida ha avuto il patrocinio dell'Associazione Paratetraplegici Liguria e dell'Unicef Liguria. "Se pensiamo che in Ucraina in questo momento si spara, mentre qui c'è una ragazza innamorata della vita e una comunità accogliente che non lascia indietro nessuno - ha detto il presidente di Unicef Liguria Franco Cirio - il lavoro di Michela oggi è ancora più potente". (ANSA).