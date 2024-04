Genoa: Gilardino, si è visto il valore di questa squadra

I complimenti di Ranieri "parole che hanno un valore incredibile da un tecnico di questo calibro", l'ovazione della Gradinata Nord e nel dopo gara anche i complimenti del presidente Zangrillo che a Dazn ha dichiarato "sarebbe doloroso perderlo". La vittoria sul Cagliari porta la firma di Alberto Gilardino capace di motivare comunque una squadra che è scesa in campo già salva: "Oggi si è visto il valore di questa squadra, valore che ho rimarcato tantissime volte. Quella di questa sera è la prova determinante e chiara del valore umano. Poteva esserci un calo ma non è nelle nostre corde, nel nostro Dna. C'è invece la voglia di migliorarsi singolarmente e come gruppo".

A tenere banco però è soprattutto il futuro del tecnico il cui contratto scadrà a giugno e che è finito nel mirino di molti club: "Avrò modo in questi giorni di parlare e sedermi con la società con cui c'è grande stima e riconoscenza così come nei confronti della piazza e della gente. Qua sto bene, molto bene e lavoro bene. Mi auguro che ci siano tutti i presupposti per poter andare avanti".



